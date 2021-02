NOAA Vídeos de Conocimiento Climática

NCEI es uno de los principales contribuyentes al avance de la ciencia climática y una parte fundamental de esa misión es crear explicaciones accesibles de las complejidades del tiempo, el clima y el cambio climático impulsado por el hombre.

Para apoyar a los educadores en fomentar efectivamente una comprensión de los conceptos básicos del conocimiento climático, NCEI ha creado varios videos que respaldan los estándares del plan de estudios de ciencias con descripciones científicas precisas examinadas por expertos. Estos videos se crearon tanto en inglés como en español para promover el acceso de los fundamentos de las ciencias climáticas.

Clima versus Tiempo:

Los términos "clima" y "tiempo" se utilizan con frecuencia, pero comprender sus diferencias es imperativo para comprender los problemas más importantes. Al entender la diferencia del tiempo y el clima, los espectadores desarrollan su comprensión del Cuarto Principio Esencial de Los Principios Esenciales del Conocimiento Climático . Específicamente, el video explora cómo:

El clima está determinado por el patrón a largo plazo de los promedios y extremos de temperatura y precipitación en un lugar. Las descripciones climáticas pueden referirse a áreas de extensión local, regional o global.

El clima no es lo mismo que el tiempo. El tiempo es la condición variable minuto a minuto de la atmósfera a escala local. El clima es una descripción conceptual del promedio de las condiciones del tiempo de un área y la medida en que esas condiciones varían en intervalos de tiempo prolongados.

La exploración de estos temas en el salón de clase también respalda las ideas básicas disciplinarias de los estándares de ciencias de la próxima generación. 3-ESS2.D: Weather and Climate and MS-ESS2.D: Weather and Climate .

Este video es adecuado para estudiantes de tercer a octavo grado, pero es útil para todas las edades.

Datos reales en acción :

Cientos de científicos colaboraron para crear el Informe sobre El Estado d el Clima en el 2019 del Boletín de la Sociedad Meteorológica Estadounidense , y el segundo video ofrece una descripción concisa de los datos climáticos que se pueden llevar al salón de clases. Con la evidencia tangible del cambio climático descrita, el quinto principio de Los Principios Básicos del Conocimiento Climátic o se demuestra al mostrar cómo las observaciones y los modelos pueden informar nuestra comprensión del cambio climático a lo largo del tiempo. Específicamente, este video explora cómo:

Los componentes y procesos del sistema climático de la Tierra están sujetos a las mismas leyes físicas que el resto del Universo. Por lo tanto, el comportamiento del sistema climático puede entenderse y predecirse mediante un estudio cuidadoso y sistemático.

Las observaciones ambientales son la base para comprender el sistema climático. Desde el fondo del océano hasta la superficie del Sol, los instrumentos de las estaciones meteorológicas, boyas, satélites y otras plataformas recopilan datos climáticos.

La exploración de estos temas en el salón de clases también respalda las ideas básicas disciplinarias de los estándares de ciencias de la próxima generación. HS-ESS3.D: Global Climate Change and MS-ESS3.D: Global Climate Change .

Este video es adecuado para estudiantes de 8º a 12º grado, pero es útil para todas las edades.

Como lo Sabemos:

Explicar cómo se sabe que el clima global está cambiando es un tema que podría explorarse en profundidad, pero este breve video comparte los principales factores que informan nuestra certeza de un clima cambiante. Al describir las observaciones generales y las causas esperadas, este tercer video respalda el sexto principio de Los Principios Básicos del Conocimiento Climátic o . Específicamente, este video explica cómo:

El consenso abrumador de los estudios científicos sobre el clima indica que la mayor parte del aumento observado en las temperaturas medias globales desde la última parte del siglo 20 se debe muy probablemente a las actividades humanas, principalmente a los aumentos en las concentraciones de gases de efecto invernadero resultantes de la quema de combustibles fósiles.

La creciente evidencia muestra que los cambios en muchos sistemas físicos y biológicos están relacionados con el calentamiento global causado por los humanos.

La exploración de estos temas en el salón de clases también respalda las ideas básicas disciplinarias de los estándares de ciencias de la próxima generación: HS-ESS3.D: Global Climate Change and MS-ESS3.D: Global Climate Change .

Este video es adecuado para estudiantes de quinto a octavo grado, pero es útil para todas las edades.